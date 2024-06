Vegetti foi o capitão do Vasco contra o São Paulo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 00:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco foram à loucura com as atitudes de Vegetti como capitão na partida contra o São Paulo. Durante o jogo, o argentino protagonizou diversas cenas inusitadas dando tapas no jogadores cruz-maltinos. Confira as reações abaixo.

