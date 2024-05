Análise do VAR justifica não marcação de pênalti em Vasco x Vitória: ‘Totalmente acidental’

Raphael Claus não marcou pênalti em lance polêmico do jogo entre Vasco x Vitória (Cesar Greco)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 10:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Na partida entre Vasco e Vitória, os torcedores do Gigante da Colina se revoltaram com uma não marcação de pênalti. Quando o confronto estava empatado no início do primeiro tempo, Reynaldo fez contato com Galdames na área, mas Raphael Claus optou por seguir o jogo.

- Tem o contato e recolhe. Toca e recolhe, ok? Não vejo como infração. Já passou muito, vamos seguir. Foi totalmente acidental, no contexto da disputa - diz Rodrigo Ferreira do Amaral, responsável por comandar o VAR no duelo.

Como ambas as partes concordaram com a não marcação do pênalti em São Januário, Raphael Claus não foi chamado para rever o lance. Apesar da polêmica, o Vasco conseguiu derrotar o Vitória e escapou da zona de rebaixamento.

No fim do confronto, o VAR entrou em ação novamente para expulsar o zagueiro Camutanga, da equipe nordestina. O defensor acertou uma cotovelada na altura do pescoço de Praxedes nos acréscimos.