Raphel Claus apita a partida entre Vasco x Vitória (Foto: Reprodução / Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 20:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Vitória se enfrentam neste domingo (12) em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, um lance polêmico chamou atenção dos jornalistas que se posicionaram nas redes contra a decisão tomada por Raphael Claus de não dar o penâlti a favor do Vasco.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

No lance, Reynaldo, do Vitória, atinge Galdames com um chute dentro da área. Apesar das reclamações dos jogadores do Vasco, Claus não deu pênalti em campo e o lance não sofreu interferência do VAR.

Veja a repercussão dos jornalistas nas redes:

O pênalti não marcado aconteceu no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0x0. Na volta do segundo tempo, o Vasco marcou 2 gols e não sofreu nenhum (jogo em andamento). Com o triunfo parcial, o time carioca sobe para a 13 colocação, abandonando a zona de rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco