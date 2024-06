(Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 20:22 • São Paulo (SP)

Após a maior goleada sofrida pelo Vasco contra o Flamengo na história do clássico carioca, o técnico Álvaro Pacheco iniciou a entrevista coletiva se desculpando com o torcedor vascaíno pelo 6 a 1 deste domingo (2), pela sétima rodada do Brasileirão.

As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

- Em primeiro lugar, é pedir desculpa. O resultado aconteceu, e sou o responsável enquanto treinador. Começamos muito bem. Conseguimos equilibrar, fomos capazes de marcar um gol e tivemos chances de fazer o segundo. Depois que sofremos o gol a equipe perdeu um pouco o controle emocional - afirmou o treinador.

O treinador português foi apresentado pelo clube há apenas dois dias, fazendo sua estreia justamente numa partida que já entrou para a história do Vasco de forma negativa.

- Quando está criando uma identidade nova, aconteceu um imprevisto, eles esqueceram das referências novas e foram para as antigas. A equipe passou a pensar individualmente. Começou a saltar na pressão e a permitir muitos espaços ao Flamengo. Quando ficamos com um a menos, esses espaços ficaram mais evidentes.

Com a derrota, o Vasco permanece com apenas seis pontos na competição e próximo da zona de rebaixamento. O próximo desafio do time será contra o Palmeiras, na quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Nacional.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF