Philippe Coutinho pode voltar a ser titular no Vasco na partida desta quinta-feira, contra o Internacional. O adversário já sofreu perante ao camisa 11, na época em que o meia fazia os últimos jogos pelo Cruz-Maltino antes de ir para a Europa.

O ano era 2010 e Coutinho estava na segunda temporada entre os profissionais. No dia 27 de maio, Vasco e Internacional se enfrentaram em São Januário e o meia ajudou na vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Naquele dia, o Vasco fez jus ao apelido de "time da virada". O Internacional abriu 2 a 0, com Andrezinho, que também jogou na Colina Histórica. Em seguida, Élton descontou. Coutinho empatou de pênalti e ainda deu uma assistência para Nilton marcar o terceiro.

Quatorze anos após a despedida rumo à Europa, Philippe Coutinho terá a chance de ser decisivo mais uma vez contra o Internacional. O Vasco também precisa do meia para voltar a vencer nesta reta final.

Coutinho ficou de fora em nove jogos desde que voltou a vestir a camisa cruz-maltina. Antes da Data Fifa, o meia jogou por 20 minutos na derrota para o Fortaleza.

Philippe Coutinho brilhou na última vez que enfrentou o Internacional (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

Vasco se prepara para reta final

Rafael Paiva teve cerca de oito dias para preparar o Vasco visando os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro. A pausa para a Data Fifa foi importante para o recondicionamento de Coutinho.

O Vasco ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Para isso, o Cruz-Maltino precisa começar a caminhada vencendo o Internacional, às 20h desta quinta-feira (21), em São Januário. O clube da Colina Histórica é o décimo colocado no Brasileirão, com 43 pontos.