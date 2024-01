O Inter tem definido quais serão as metas esportivas para 2024. Uma das principais é encerrar o jejum de sete anos sem conquistar o título do Gauchão. No Brasileiro, o ideal é ficar entre os quatro primeiros colocados e chegar - pelo menos -, na semifinal da Copa do Brasil. Fora da Libertadores, a Copa Sul-Americana é vista com a intenção de tentar chegar até as quartas de final.