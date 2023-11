No domingo (12), o Manchester City enfrentou o Chelsea, em jogo válido pela Premier League, e Ederson sofreu um trauma no pé. Com a contusão, o goleiro precisou ser desconvocado por Fernando Diniz. Agora, a nova lista de arqueiros está atualizada com Alisson (Liverpool), Lucas Perri (Botafogo) e Bento (Athletico-PR).