Vini Jr joga hoje? Veja a escalação de Real Madrid x Valencia pela La Liga

Real Madrid confirmou a escalação para o duelo contra o Valencia, que será realizado neste sábado (5), às 11h15 (horário de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada da La Liga e Vini Jr está confirmado como titular. Veja a escalação abaixo.

continua após a publicidade

➡️ De ‘Passarinho’ a ‘Falcão’: astro do Real Madrid sofria por voz fina e virou meme

Escalações de Real Madrid e Osasuna

Escalação do Real Madrid: González; Lucas V; Tchouaméni; Rudiger; Fran García; Modric; Valverde; Bellingham; Brahim, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Escalação do Valencia: Mamardashvili; Aarons; Mosquera. Diakhby; Tárrega; J. Vazques; Barrenechea; Javi Guerra; Diego lópez; A. Almeida e Sadiq. Técnico: Carlos Corberán.

continua após a publicidade

A princiapl mudança na equipe merengue é Rodrygo, que começa a partida no banco de reservas ao lado de Lumin, Sergio Mestre, Alaba, Camavinga, Arda, Endrick, Vallejo e Asencio.

Com três pontos de desvantagem para o Barcelona na tabela, o Real trata o duelo como decisivo na reta final de temporada para sonhar com o título nacional.

continua após a publicidade

Vini Jr joga hoje contra o Valencia pela La Liga (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o último Real Madrid x Valencia?

Este será o segundo duelo entre as equipes no ano, sendo o primeiro um que ficou marcado pela expulsão do brasileiro Vini Jr.

A partida era válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol e aconteceu no dia 3 de janeiro. A data diferente do usual se deu pelo fato de que o jogo foi inicialmente adiado em virtude de uma tragédia em Valencia. A mudança, porém, não afetou na rivalidade entre ambos.

O Valencia adotou postura ofensiva e abriu o placar ainda na primeira etapa, aos 27 minutos, com Hugo Duro. O cenário era todo favorável ao time da casa, uma vez que logo na volta do intervalo, Jude Bellingham desperdiçou cobrança de pênalti que empataria a partida.

➡️ Relembre as polêmicas entre Vini Jr e Valência

Minutos depois, foi a vez de Vini Jr. se envolver em um atrito com o goleiro Dimitrievski. Aos 35 minutos, o brasileiro discutiu com o ucraniano e o acertou com um soco em seu rosto. O VAR revisou o lance e o expulsou. Foi aí, então, que a "mística" do Real Madrid apareceu.

Com um a menos e caminhando para uma nova derrota, o Real Madrid diminuiu o prejuízo com Luka Modric aos 40 minutos do segundo tempo. O "abafa', então, começou. A pressão foi tanta ao ponto de Jude Bellingham marcar e virar o jogo para os Blancos nos acréscimos.