Vila Nova x CRB: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 15:48 • Goiânia, Goiás

O Vila Nova recebe o CRB esta quarta-feira (4), às 20h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, local e arbitragem).

As duas equipes se encontram em momentos distintos no campeonato. O Vila Nova ocupa a 4° posição na tabela, com 39 pontos acumulados. São 11 vitórias, seis empates e sete derrotas para a equipe goiana que busca manter sua boa fase e garantir uma vaga no Z-4 e o acesso a Série A do Brasileirão.

O CRB se encontra na outra ponta da tabela, com 25 pontos, o clube ocupa a 16° posição, próximo à zona de rebaixamento. A equipe de Alagoas venceu apenas seis dos 25 jogos disputados.

Os dois times já se enfrentaram 27 vezes, com 12 vitórias para o Vila Nova contra nove triunfos do CRB, além de seis empates.

✅ FICHA TÉCNICA - Vila Nova x CRB

Brasileirão Série B - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira (4) às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

⚽ Prováveis escalações:

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Cristiano (Arilson), João Vitor e Emerson Urso (João Vitor); Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

CRB: Matheus Albino; Hereda; Wanderson, Saimon e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton, Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.