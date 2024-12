Seleção do Brasileirão tem valor de mercado próximo a R$ 1 bilhão; veja lista

Principal campeonato de clubes da América do Sul, o Brasileirão tem consolidado seu domínio financeiro, reunindo em campo alguns dos principais nomes do continente. De acordo com o site "Transfermarkt", a seleção ideal, definida pela votação do prêmio Bola de Prata, possui um valor de mercado superior a R$ 800 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Estêvão, joia do Palmeiras já negociada com o Chelsea, lidera a lista. O atacante é avaliado em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 320 milhões). Luiz Henrique, do Botafogo, ocupa a segunda posição, com passe fixado em 22 milhões de euros (R$ 140,8 milhões).

Estêvão Recebe prêmio da Bola de Prata no Brasileirão 2024. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Seleção do Campeonato Brasileiro - Bola de Prata

John (Botafogo); William (Cruzeiro), Bastos (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional) e Rodrigo Garro (Corinthians); Jefferson Savarino (Botafogo), Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo). Técnico: Artur Jorge.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Valores de mercado

John (goleiro/Botafogo) - 7 milhões de euros (R$ 44,8 milhões)

William (lateral-direito/Cruzeiro) - 5 milhões de euros (R$ 32 milhões)

Bastos (zagueiro/Botafogo) - 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões)

Gustavo Gómez (zagueiro/Palmeiras) - 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões)

Bernabei (lateral-esquerdo/Internacional) - 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões)

Marlon Freitas (meia/Botafogo) - 7 milhões de euros (R$ 44,8 milhões)

Alan Patrick (meia/Internacional) - 3,5 milhões de euros (R$ 22,4 milhões)

Rodrigo Garro (meia/Corinthians) - 14 milhões de euros (R$ 89,6 milhões)

Jefferson Savarino (atacante/Botafogo) - 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões)

Estêvão (atacante/Palmeiras) - 50 milhões de euros (R$ 320 milhões)

Luiz Henrique (atacante/Botafogo) - 22 milhões de euros (R$ 140,8 milhões)

Total: R$ 835,2 milhões.

Valores retirados do site "Transfermarkt".

Estêvão quebra recorde

Principal destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão superou um recorde de quase cinquenta anos e se tornou o jogador mais jovem a ser eleito para a seleção do Brasileirão do Prêmio Bola de Prata. Com apenas 17 anos, o atacante é o único a receber a premiação antes de atingir a maioridade.

O jovem, porém, se despedirá do Verdão após a disputa do Mundial de Clubes, em julho do próximo ano. A venda de Estêvão ao Chelsea foi acertada em junho de 2022 por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época), sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões de euros atrelados a bonificações por metas.