São Paulo convoca trio destaque da Copinha para elenco profissional
Tricolor teve trio de Cotia na Barra Funda
O São Paulo contou, nesta quarta-feira (14), com a presença de três destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior em treino com o elenco profissional. Pedro Ferreira, Paulinho e Igor Felisberto foram integrados às atividades após a classificação da equipe sub-20 para a terceira fase do torneio.
O time comandado por Hernán Crespo enfrenta o São Bernardo nesta quinta-feira, enquanto a equipe de Allan Barcellos entra em campo no mesmo dia contra o Operário, pela Copinha. A tendência é que o trio possa aparecer entre os relacionados para o duelo do Paulistão.
Entre eles, o lateral-direito Igor Felisberto surge como alternativa para suprir a ausência de Maik, expulso na estreia contra o Mirassol. Com Enzo Díaz ainda em recuperação, Crespo tem apenas Cédric Soares à disposição para a posição.
Já Pedro Ferreira, camisa 10 na Copinha, vinha sendo observado de perto pela comissão técnica, assim como Paulinho, que inclusive chegou a estrear pelo time principal na última temporada.
São Paulo enfrenta o Operário em próxima fase da Copinha
O São Paulo enfrenta o Operário nesta quinta-feira (15), às 19h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela terceira fase da Copinha.
O Tricolor avançou em primeiro lugar do Grupo 19 com 100% de aproveitamento, em três jogos. Na chave, venceu o Maruinense-SE e o Independente-AP por 2 a 0 , além de ter goleado o Real Soccer-SP por 6 a 1. Na segunda fase, bateu a Portuguesa por 2 a 0. Todos os jogos aconteceram em Sorocaba.
