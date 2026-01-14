menu hamburguer
São Paulo

São Paulo encerra preparação para enfrentar o São Bernardo; veja provável escalação

Jogo será às 21h45 (de Brasília) no Morumbis

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
17:23
Tricolor terá primeiro encontro com a torcida no Morumbis (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
Tricolor terá primeiro encontro com a torcida no Morumbis (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo nesta quarta-feira (14). As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h45 (de Brasília).

As atividades começaram com uma reunião em vídeo, na qual a comissão técnica apresentou orientações e ajustes aos jogadores.

Na sequência, o grupo foi ao gramado para o aquecimento comandado pela preparação física. Depois, sob o comando de Hernán Crespo, o time realizou um trabalho tático, seguido por um enfrentamento entre duas equipes e exercícios específicos de bola parada, fechando o último dia de ajustes.

O São Paulo vem de uma derrota por 3 a 0 no jogo de estreia contra o Mirassol. Em clima político tenso, com a votação do impeachment de Julio Casares marcada para sexta-feira, terá seu primeiro reencontro com a torcida no Morumbis nesta temporada.

São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)
São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo tem dúvidas quanto ao retorno de Jonathan Calleri. O Lance! apurou que existem expectativas quanto ao retorno do argentino, já recuperado, mas sua presença ainda é vista como dúvida.

Enzo Díaz e Luan evoluíram em seus tratamentos, mas ainda devem estar disponíveis. Ryan Francisco e André Silva ainda cumprem seus cronogramas. Hernán Crespo também sabe que não deve contar com Maik, expulso contra o Mirassol, cumprirá suspensão.

Uma provável escalação do Tricolor é formado por Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Felisberto), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell (Nicolas); Gonzalo Tapia e Luciano.

