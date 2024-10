Retorno de atacante da fôlego ao São Paulo na luta por vaga na Libertadores

Zubeldía, técnico do São Paulo, durante partida do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo terá um reforço na luta por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. Recuperado de uma lesão no tendão do quadrícipes da perna esquerda, Ferreirinha entrou na segunda etapa da vitória sobre o Vasco e volta a lutar por uma vaga entre os titulares da equipe comandada por Luis Zubeldía.

+ São Paulo confirma pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

O atacante foi substituído nos minutos iniciais do clássico contra o Palmeiras, pela 23ª rodada do Brasileirão, e ficou cerca de dois meses afastado dos gramados. No período, perdeu seis partidas pela competição e viu o Tricolor ser eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores.

Antes da lesão, Ferreirinha foi titular em 12 dos últimos 15 jogos do time paulista, formando um quarteto ofensivo ao lado de Calleri, Lucas e Luciano. Agora, no entanto, o camisa 47 enfrenta maior concorrência no setor.

Titular no último compromisso, Erick foi um dos destaques na última vitória do clube e intensificou a disputa por uma vaga no ataque, que ainda tem Wellington Rato na disputa.

Com 50 pontos conquistados em 30 rodadas, o São Paulo ocupa a quinta colocação, mas permenece fora do grupo de clubes que garantem uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. No próximo sábado (26), o Tricolor recebe o Criciúma, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Ferreirinha durante partida entre São Paulo e Athletico (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Números de Ferreirinha pelo São Paulo em 2024

Contratado junto ao Grêmio em janeiro de 2024, Ferreirinha assinou contrato válido com o São Paulo, que adquiriu 35% dos direitos econômicos, até dezembro de 2027.

Na atual temporada, ele totaliza 43 partidas, oito gols marcados (quarto jogador com mais participações em gols no ano), e duas assistências em pouco menos de 2 mil minutos em campo.