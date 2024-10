São Paulo confirma pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

Parte da pré-temporada para 2025 do Tricolor será nos EUA







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 19:01 • São Paulo (SP)

O São Paulo fará parte de sua preparação para a próxima temporada nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (24), o clube confirmou a participação na FC Series, torneio de pré-temporada que ocorre nos Estados Unidos, em janeiro de 2025. Estão marcadas duas partidas para a Flórida.

No dia 15 de janeiro, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, no Chase Stadium, em Miami. O local do jogo é a casa do Inter Miami, atual equipe de Lionel Messi e Luis Suárez. Quatro dias depois, o Tricolor volta ao estádio para uma segunda partida, ainda sem rival definido.

São Paulo fará pré-temporada nos EUA (Foto: Erico Leonan/ saopaulofc.net)

Antigamente chamada de Florida Cup, a FC Series terá sua décima edição em 2025. Além do clube paulista, Cruzeiro e Atlético Mineiro também foram convidados para disputar o torneio. O Orlando City, dos EUA, também vai jogar a competição.

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre a decisão de levar parte da pré-temporada para os Estados Unidos. O dirigente destacou o ganho de imagem do Tricolor ao disputar partidas fora do Brasil, e nesse caso, na próxima sede da Copa do Mundo, em 2026.

- É com grande satisfação que aceitamos o convite da organização da FC Series para realizarmos nosso período de treinos e jogos preparatórios para 2025 nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo Fifa de 2026. Levaremos com muito orgulho as nossas cores e nosso escudo, posicionando o São Paulo FC neste importante mercado do futebol mundial- disse o mandatário são-paulino.

Outras participações

Não é a primeira vez que o São Paulo disputa o torneio. Em 2017, o clube paulista se consagrou campeão da Flórida Cup após bater o Corinthians na final. As equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal e o Tricolor garantiu o título nos pênaltis.

Dois anos depois, o São Paulo voltou a jogar nos Estados Unidos. Sem o mesmo sucesso, o Tricolor perdeu os dois jogos que fez na Flórida Cup de 2019. O clube paulista foi derrotado para o Ajax, da Holanda, por 4 a 2 e pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 2 a 1.