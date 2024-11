Resultados do futebol de ontem (27/11/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, quarta-feira (27), o destaque foi para o empate entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão. Pela Champions League, o destaque foi a vitória do Liverpool sobre o Real Madrid por 2 a 0, contando com um pênalti perdido para cada lado.

Resultados do futebol de quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Resultados do Brasileirão Série A

Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

Resultados da Uefa Champions League

Estrela Vermelha 5 x 1 Stuttgart

Sturm Graz 1 x 0 Girona

Aston Villa 0 x 0 Juventus

Bologna 1 x 2 Lille

Celtic 1 x 1 Club Brugge

Dínamo Zagreb 0 x 3 Borussia Dortmund

Liverpool 2 x 0 Real Madrid

Monaco 2 x 3 Benfica

PSV Eindhoven 3 x 2 Shakhtar Donetsk

Resultados do futebol: O Liverpool venceu o Real Madrid em casa pela Uefa Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Resultados da Copa do Brasil sub-20 (Semifinais)

Bahia sub-20 2 x 2 São Paulo sub-20

*Classificado para a final

Resultados da UEFA Conference League

Istanbul Basaksehir 1 x 1 Petrocub Hincesti

Resultados da UEFA Youth League

Celtic sub-19 1 x 0 Club Brugge sub-19

Liverpool sub-19 0 x 1 Real Madrid sub-19

Resultados da Champions League Asiática

Gwangju 1 x 0 Shanghai Shenhua

Yokohama Marinos 2 x 0 Pohang Steelers

Resultados do Campeonato Uruguaio

Fénix 1 x 2 Deportivo Maldonado

Boston River x Racing

Cerro Largo x Defensor

Danubio x Nacional

Resultados do Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón 0 x 0 Racing Ferrol

Levante 4 x 2 Málaga

Resultados do Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Derby County 1 x 2 Swansea City

Middlesbrough 0 x 1 Blackburn Rovers

Leeds 3 x 0 Luton Town

Cardiff 0 x 2 QPR

Resultado de Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. O Tricolor saiu na frente com Braithwaite, mas Matheus Pereira deixou tudo igual para a Raposa. A equipe de Fernando Diniz chegou aos 48 pontos e permanece na 7ª colocação, enquanto o time de Renato Gaúcho alcançou os 41 pontos e subiu para a 14ª posição.