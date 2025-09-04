menu hamburguer
Raykkonen vive entre a base e o profissional do Internacional

Atacante soma três gols em seis jogos pela competição nacional

Raykkonen em jogo pelo sub-17 do Internacional
imagem cameraRaykkonen em jogo pelo sub-17 do Internacional (Foto: Divulgação/ Everton Silveira)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 04/09/2025
12:45
O atacante Raykkonen, promessa do Celeiro de Ases, base do Internacional, vive um momento especial em sua carreira. Presença constante nas últimas relações do técnico Roger Machado no time principal, o atleta tem se destacado nas competições de base. Na segunda-feira (1º), ele marcou o gol do Colorado no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O guri de 17 anos tem seis partidas e seis gols pela competição – além de outros cinco, com três bolas na rede, na Copa do Brasil da categoria. Também atuou duas vezes no Brasileirão Sub-20 e outras quatro entre os profissionais – três pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

Um dia no banco, no outro, em campo

No domingo (31), quando o Colorado enfrentou o Fortaleza, pela 22ª rodada do Brasileirão profissional, o jogador estava no banco de reserva, relacionado pelo técnico Roger Machado. No dia seguinte, estava em campo, e marcando gol, pelo sub-17. Para ele, esse momento tem sido vivido com naturalidade e dedicação.

–Procuro encarar esse momento com naturalidade. Sempre estou pronto para ajudar onde for preciso. É uma alegria muito grande poder atuar na base, onde sigo evoluindo e, ao mesmo tempo, ter esse aprendizado diário no profissional – afirmou, para  acrescentar, sobre o gol:

– Marcar esse gol foi muito especial. É uma felicidade enorme poder jogar com os meus companheiros do sub-17 e ajudar o time em momentos como esses. Cada jogo é uma oportunidade de crescer e marcar é importante.

O próximo compromisso da equipe sub-17 do Inter na competição será no dia 16, às 15h, diante do Palmeiras, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Raykkonen comemora gol no sub-17
Raykkonen comemora gol sobre o Flamengo (Foto: Divulgação/ Everton Silveira)
