menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Quanto Hugo Calderano deixa de faturar com eliminação no Europe Smash

Mesatenista brasileiro foi eliminado nas quartas de final do torneio na Suécia

Calderano vence na estreia na Suécia (WTT)
imagem cameraHugo Calderano foi eliminado no torneio na Suécia
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
16:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

A eliminação de Hugo Calderano nas quartas de final do Europe Smash, nesta sexta-feira, pode ser considerada precoce, mas não só isso. Ela também faz com que o mesatenista brasileiro deixe de disputar valores de premiação pelas fases seguintes. O montante poderia chegar a mais US$ 175.250 (R$ 953.114,65, na cotação atual). Ele já havia garantido US$ 32.750 mil (R$ 178.114,15) pelas participações nas fases da competição até ali.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Tais números se referem ao que o Europe Smash de Malmö, na Suécia, determinou como os valores a serem abocanhados por cada participante, conforme números abaixo, relativos às disputas de simples:

Campeão: US$ 100 mil (R$ 543.86,00)
Vice: US$ 50 mil (R$ 271.930,00)
Semifinalista: US$ 25.250 (R$ 137.324,65)
Quartas de final: US$ 13.750 (R$ 74.780,75)
Oitavas de final: US$ 9 mil (R$ 48.947,40)
Fase de 32: US$ 6 mil (R$ 32.631,60)
Fase de 64: US$ 4 mil (R$ 21.754,40)

continua após a publicidade

Hugo Calderano foi eliminado após derrota para o alemão Benedikt Duda por 4 sets 0, em que o adversário dominou a partida desde os primeiros pontos.

Raio-X de Benedikt Duda?

Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o alemão já havia derrotado alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.

continua após a publicidade
  1. Alemão
  2. 31 anos
  3. Canhoto
  4. Estilo clássico ofensivo
  5. Ranking mundial: 10º colocado (melhor da carreira)
  6. Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Skopje 2025 e do WTT Contender Mendoza 2024 | vice do WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 | semifinalista do WTT Champions Montpellier 2024
  7. Outros resultados: vice-campeão europeu em 2024 e quadrifinalista da Copa do Mundo 2025

Antes desta derrota, os mesa-tenistas haviam se enfrentado duas vezes e, em ambas, o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.

Hugo Calderano na vitória na estreia na Suécia (WTT/Divulgação)
Hugo Calderano deixa de faturar quase R$ 1 milhão com eliminação no Europe Smash (WTT/Divulgação)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias