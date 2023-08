Recém transferido para o Al-Hilal com salário astronômico, Neymar já recebia salário desde adolecente. Com 15 anos, ele recebia 10 mil reais e aos 16, o Santos paga 25 mil para o menino da vila. Em 2011, após ser campeão da Libertadores, renovou com o clube do litoral paulista por um milhão e meio de reais e ficou no clube até 2013, quando se mudou para o Barcelona.