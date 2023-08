O Al-Hilal anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação do goleiro Yassine Bounou, de 32 anos, que estava no Sevilla. O jogador foi um dos grandes destaques da campanha histórica da seleção do Marrocos na Copa do Mundo do Qatar. Foi a primeira vez em que um time africano chegou até as semifinais do torneio da Fifa.