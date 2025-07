O São Paulo abriu a venda geral de ingressos para o jogo contra o Fluminense, que acontece neste domingo, dia 27 de junho. A partida será às 16h (de Brasília), no Morumbis. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.



Quanto aos valores, vão de R$ 50 a R$ 300. Neste jogo, também estará aberto o setor para visitantes, destinados à torcida do Fluminense. No momento, alguns setores já estão esgotados, como a sul e a térrea no lado leste.

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Fluminense

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTES

A compra dos camarotes devem acontecer em contato com cada empresa.

Prévia do jogo

O São Paulo chega confiante para o jogo contra o Fluminense. Com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a equipe vem de um resultado positivo contra o Juventude por 1 a 0. Quanto ao Flu, o time vem de três derrotas, sendo a mais recente contra o Palmeiras, por 2 a 0, também na capital paulista.

São Paulo x Fluminense acontece no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.