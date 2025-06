Internacional terá DM quase esvaziado após o Mundial de Clubes

Se no começo de junho o departamento médico colorado tinha 11 jogadores, o Internacional terá o DM quase esvaziado após o Mundial de Clubes. Três desses atletas haviam retornado na quinta-feira (12), na partida contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outros quatro têm volta prevista para a próxima partida da competição, no final de semana de 12 e 13 de julho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Restarão assim apenas quatro lesionados no setor. Todos com previsão de tratamento mais longo.

Quem já voltou

No dia 5 de junho, o Lance! publicava a lista de jogadores que eram tratados por diversas lesões. Desses, três voltaram na derrota de 2 a 0 para o Galo, em Belo Horizonte. Rafael Borré, que havia sentido uma lesão muscular no abdômen no dia 1º, iniciou a partida.

Enner Valencia, afastado por lesão muscular na coxa esquerda desde 8 de maio, entrou no segundo tempo, assim como Ricardo Mathias, que ficou de fora desde 25 de maio, após sentir um desconforto muscular no jogo contra o Sport.

continua após a publicidade

Quem deve voltar contra o Vitória

Passada a parada para o Mundial de Clubes, o Brasileirão será retomado no final de semana do dia 12 e 13 de julho. O Colorado receberá o Vitória no Beira-Rio nessa rodada. E outros quatro atletas devem ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Na semana passada, o goleiro Sergio Rochet retirou um pino da mão esquerda, que sofreu uma fratura no quarto metarcapo, na abertura da competição nacional. O procedimento não alterou a previsão de tratamento, que era voltar após o Mundial.

continua após a publicidade

Os zagueiros Gabriel Mercado, no DM desde setembro de 2024 por uma ruptura no ligamento cruzado anterior, e Victor Gabriel, parado desde 23 de maio, também estão prontos para retornar. O último a voltar é o atacante Johan Carbonero, que não joga desde abril, quando saiu por uma lesão muscular na coxa esquerda.

Jogador Lesão Quando saiu Sergio Rochet Fratura no quarto metacarpo da mão esquerda 29/3/2025 Gabriel Mercado Ruptura de LCA* do joelho esquerdo 22/9/2024 Victor Gabriel Ruptura parcial de ligamentos do tornozelo direito 23/5/2025 Johan Carbonero Lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda 13/4/2025

Os que permanecem no DM

Bruno Gomes, Bernabei, Fernando e Vitinho permanecerão em tratamento. O lateral-direito tem previsão de liberação apenas para novembro. Já o camisa 26 tem possibilidade de retornar ao time em agosto.

O volante é o caso mais grave, com rutura de ligamento cruzado posterior do joelho direito, seguirá no DM até dezembro. Já o atacante, que fraturou o cotovelo esquerdo, não tem projeção de retorno divulgada ainda.

Jogador Lesão Quando saiu Previsão de retorno Bruno Gomes Ruptura de LCA* do joelho esquerdo 22/1/2025 Final de novembro Bernabei Lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda 28/5/2025 13/8, contra o Flamengo Fernando Ruptura de LCP** do joelho direito 1º/6/2025 Dezembro Vitinho Fratura no olécrano o cotovelo esquerdo 1º/6/2025 Sem previsão