Neymar lamenta vacilo contra o Fluminense e pede personalidade: ‘Mostrar quem é o Santos’

Depois de mais de um mês fora dos gramados, Neymar retornou ao Santos neste domingo (13). O atacante entrou no segundo tempo da derrota do Peixe para o Fluminense no Maracanã.

— Feliz obviamente em voltar a jogar, o que eu mais amo fazer é jogar futebol. Mas, mais uma vez demos um vacilo e acabamos prejudicados mais uma vez — falou o camisa 10 do Santos à "Amazon Prime".

Samuel Xavier marcou o gol do Fluminense, já nos acréscimos do segundo tempo, em chute que desviou no lateral esquerdo Escobar e tirou as chances de defesa do goleiro santista Gabriel Brazão.

Com o resultado, o Santos permanece com apenas um ponto e ocupa a 18ª posição na tabela e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

— Ir saudar o nosso torcedor na vitória é muito fácil. Quero ver levantar a cabeça e ir lá na derrota. Por isso que chamei eles. A gente nessa situação, sem a nossa torcida, vai ser mais difícil ainda. A gente sabe a situação que a gente está. Mas só depende de nós, a gente tem um time bom, muito bom, jogadores de muita qualidade. Falta encaixar, mais personalidade para chamar o jogo e mostrar quem é o Santos — pediu Neymar.

Na próxima rodada, o Santos busca a primeira vitória na competição. O Peixe recebe o Atlético-MG, na quarta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro. E se depender de Neymar, ele será titular.

— Quero jogar, desde que eu voltei para cá, estou à disposição 100%. Mas claro, respeitando o treinador e o staff médico. Mas tô inteiro, me senti bem, me movimentei bem — analisou o jogador.