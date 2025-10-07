Flamengo inicia vendas de ingressos para jogos contra Palmeiras, Racing, Sport e Santos

O Flamengo iniciará, na manhã desta terça-feira (7), às 10h (de Brasília), a venda de ingressos para jogos contra Palmeiras, Racing-ARG, Sport e Santos, todos no Maracanã. Dos quatro, o confronto contra o Racing, pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores, conto com os preços mais altos.

O ingresso mais em conta para Flamengo x Racing custará R$ 350 (inteira). Já para Flamengo x Palmeiras, que colocará frente a frente os dois primeiros colocados do Brasileirão, conta com o bilheto mais barato por R$ 120.

Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso aos ingressos. Para adquirir as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.

Confira a sequência de jogos do Flamengo como mandante

19/10 - Flamengo x Palmeiras - 18h30 - Maracanã

22/10 - Flamengo x Racing - 21h30 - Maracanã

01/11 - Flamengo x Sport - 21h - Maracanã

09/11 - Flamengo x Santos - 18h30 - Maracanã

Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🐷 Palmeiras

Norte

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00

- Nação Maraca 2: R$63,00

- Nação Maraca 3: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$50,00

- Nação Maraca 2: R$70,00

- Nação Maraca 3: R$80,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$170,00 (meia R$85,00)

Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🔵⚪ Racing

Norte

- Nação Maraca 1: R$100,00

- Nação Maraca 2: R$140,00

- Nação Maraca 3: R$160,00

- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00).

Sul

- Nação Maraca 1: R$87,50

- Nação Maraca 2: R$122,50

- Nação Maraca 3: R$140,00

- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00).

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$112,50

- Nação Maraca 2: R$157,40

- Nação Maraca 3: R$180,00

- Público Geral: R$450,00 (meia R$225,00).

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$125,00

- Nação Maraca 2: R$175,00

- Nação Maraca 3: R$200,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$250,00).

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$150,00

- Nação Maraca 2: R$210,00

- Nação Maraca 3: R$240,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00).

Sul B (Visitante)

Mais informações em breve

Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🦁 Sport

Norte

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).



Sul

- Nação Maraca 1: R$20,00

- Nação Maraca 2: R$28,00

- Nação Maraca 3: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).



Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).



Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00

- Nação Maraca 2: R$63,00

- Nação Maraca 3: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).

Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🐳 Santos

Norte

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul

- Nação Maraca 1: R$20,00

- Nação Maraca 2: R$28,00

- Nação Maraca 3: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).



Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).



Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).



Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$45,00

- Nação Maraca 2: R$63,00

- Nação Maraca 3: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).



Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$300,00 (meia R$150,00).

