Flamengo inicia vendas de ingressos para jogos contra Palmeiras, Racing, Sport e Santos
Partida contra o Racing conta com os ingressos mais caros
O Flamengo iniciará, na manhã desta terça-feira (7), às 10h (de Brasília), a venda de ingressos para jogos contra Palmeiras, Racing-ARG, Sport e Santos, todos no Maracanã. Dos quatro, o confronto contra o Racing, pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores, conto com os preços mais altos.
O ingresso mais em conta para Flamengo x Racing custará R$ 350 (inteira). Já para Flamengo x Palmeiras, que colocará frente a frente os dois primeiros colocados do Brasileirão, conta com o bilheto mais barato por R$ 120.
Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso aos ingressos. Para adquirir as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.
Confira a sequência de jogos do Flamengo como mandante
19/10 - Flamengo x Palmeiras - 18h30 - Maracanã
22/10 - Flamengo x Racing - 21h30 - Maracanã
01/11 - Flamengo x Sport - 21h - Maracanã
09/11 - Flamengo x Santos - 18h30 - Maracanã
Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🐷 Palmeiras
Norte
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)
Sul
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$40,00
- Nação Maraca 2: R$56,00
- Nação Maraca 3: R$64,00
- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$50,00
- Nação Maraca 2: R$70,00
- Nação Maraca 3: R$80,00
- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)
Sul B (Visitante)
- Público Geral: R$170,00 (meia R$85,00)
Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🔵⚪ Racing
Norte
- Nação Maraca 1: R$100,00
- Nação Maraca 2: R$140,00
- Nação Maraca 3: R$160,00
- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00).
Sul
- Nação Maraca 1: R$87,50
- Nação Maraca 2: R$122,50
- Nação Maraca 3: R$140,00
- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00).
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$112,50
- Nação Maraca 2: R$157,40
- Nação Maraca 3: R$180,00
- Público Geral: R$450,00 (meia R$225,00).
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$125,00
- Nação Maraca 2: R$175,00
- Nação Maraca 3: R$200,00
- Público Geral: R$500,00 (meia R$250,00).
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$150,00
- Nação Maraca 2: R$210,00
- Nação Maraca 3: R$240,00
- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00).
Sul B (Visitante)
Mais informações em breve
Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🦁 Sport
Norte
- Nação Maraca 1: R$25,00
- Nação Maraca 2: R$35,00
- Nação Maraca 3: R$40,00
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).
Sul
- Nação Maraca 1: R$20,00
- Nação Maraca 2: R$28,00
- Nação Maraca 3: R$32,00
- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).
Sul B (Visitante)
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).
Confira os valores dos ingressos para Flamengo 🔴⚫ x 🐳 Santos
Norte
- Nação Maraca 1: R$25,00
- Nação Maraca 2: R$35,00
- Nação Maraca 3: R$40,00
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)
Sul
- Nação Maraca 1: R$20,00
- Nação Maraca 2: R$28,00
- Nação Maraca 3: R$32,00
- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$45,00
- Nação Maraca 2: R$63,00
- Nação Maraca 3: R$72,00
- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).
Sul B (Visitante)
- Público Geral: R$300,00 (meia R$150,00).
