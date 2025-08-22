Flamengo acerta patrocínio para a Copa Intercontinental sub-20

O Flamengo acertou um novo patrocínio para o time sub-20. Será um acordo pontual para a disputa da Copa Intercontinental, neste sábado, contra o Barcelona (ESP). O Rubro-Negro vai estampar a logomarca da Alfacell, empresa do segmento de pilhas, na manga esquerda das camisas e nos shorts do uniforme. A partida é às 16h30, no Maracanã.

O acordo ainda incluirá ativações com influenciadores para otimizar o patrocínio, além de ações de relacionamento no estádio. O Flamengo já expõe, na camisa do time de juniores, BRB, XBRI Pneus e a fornecedora de material esportivo Adidas.

Histórico

A Alfacell, por sua vez, faz sua primeira parceria com um time de futebol. Contudo, já teve o ex-jogador do Rubro-Negro Diego Ribas como garoto-propaganda.

A competição

A Copa Intercontinental sub-20 reúne os atuais campeões da Copa Libertadores da América e da Champions League. O Flamengo é também o atual vencedor da competição, com Filipe Luís de treinador na ocasião. O Barcelona conta com Belletti de treinador. O ex-lateral-direito foi o autor do gol do título da equipe espanhola na categoria principal da Liga dos Campeões. Isso no ano de 2006.

Campanha do sub-20

A temporada do time sub-20 tem sido de altos e baixos. A equipe está em segundo lugar no Campeonato Carioca recém-iniciado - apenas três jogos - com sete pontos. No Campeonato Brasileiro, a equipe acabou eliminada nos pênaltis pelo Cruzeiro, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar das quartas de final.

Já no Torneio Octávio Pinto Guimarães (Taça OPG), a equipe foi eliminada na semifinal após duas derrotas para o Fluminense: 1 a 0 e 2 a 1.

Time principal

Enquanto isso, no time principal, o Flamengo encara o Vitória, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe - esta sim - comandada por Filipe Luís lidera a competição com 43 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, com 39.

No meio de semana, a equipe venceu o Internacional por 2 a 0 e confirmou a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América.