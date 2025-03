FCSB e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 14h45 (horário de Brasília), no The National Arena, em Bucareste, na Roménia. O confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O FCSB ocupa a 11° colocação com 14 pontos acumulados e na última rodada eliminou o PAOK por 2 a 1. A campanha do time na fase de liga da Europa League 2024/25 foi de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas e a equipe busca melhorar seu desempenho para avançar no torneio continental.

O Lyon, por sua vez, terminou em sexto lugar com 15 pontos. O clube venceu o State Brestois por 2 a 1 pela Ligue 1 no último domingo (2).

FCSB x Lyon: onde assistir e horário do jogo pela Liga Europa (Foto: Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre FCSB e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FCSB x Lyon

Jogo de ida — oitavas de final da Liga Europa

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de março, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: The National Arena, em Bucareste, na Roménia;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

Os maiores campeões da UEFA Europa League

Assim, como na Champions, a hegemonia em títulos da competição é de um espanhol, a equipe do Sevilla lidera o ranking com 7 títulos. Veja a lista:

Sevilla: 7 títulos Liverpool: 3 títulos Juventus: 3 títulos Inter de Milão: 3 títulos Atlético de Madrid: 3 título

Como foi a UEFA Europa League 23/24

Na última temporada, o grande campeã foi a Atalanta, que bateu o até então invicto Bayer Leverkusen na final, por 3 a 0, com direito a hat-trick de Ademola Lookman. A artilharia da competição ficou com Aubameyang, que marcou 10 gols pelo Marseille. O garçom da temporada foi o também jogador do Olympique de Marseille, Amine Harit, com 6 passes para gols, seguido pelo companheiro de time Jonathan Clauss, também com 6.