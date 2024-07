Cruzeiro tem boa notícia em primeiro dia da semana

Dinenno tem cinco gols pelo Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 16:30 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Fernando Seabra, do Cruzeiro, recebeu uma boa notícia na manhã desta segunda-feira (8). O atacante Juan Ignacio Dinenno, de 29 anos, iniciou os trabalhos entre fisioterapia e preparação física, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

Dinenno foi submetido a uma cirurgia no púbis, no mês passado, em Belo Horizonte. No entanto, o atleta não entra em campo há quase três meses. O último jogo dele com a camisa do Cruzeiro foi contra o Alianza, por 3 a 3, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

Todavia, Dinenno agora terá uma batalha. A partir da próxima semana, Kaio Jorge estará liberado para as partidas, com a abertura da janela de transferências.

Dinenno chegou no Cruzeiro no início de 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Dinenno foi contratado no início de 2024. O vínculo dele com a Raposa é até dezembro de 2026. Ele chegou para ser o artilheiro do time e agrada os torcedores celestes.