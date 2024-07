Cruzeiro atropela Corinthians pelo Brasileirão e amplia crise no Parque São Jorge

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 19:00 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 0 na tarde deste domingo (7), no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a Raposa chega a sexta colocação, com 23 pontos coquistados; já o Timão está na 17ª posição, com 12 somados.

Como foi a partida entre Cruzeiro e Corinthians?

O Cabuloso abriu o placar com o meia Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo, aos seis minutos de jogo, e Barreal ampliou no fim da etapa inicial. Na segunda etapa, Gabriel Veron marcou e deu números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, no Estádio Centenário, na quarta-feira (10), às 18h30 (de Brasília), pela 16ª do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Vasco, no mesmo dia, às 19h, no Rio de Janeiro.

Matheus Pereira comemora gol que abriu o placar para o Cruzeiro diante do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Corinthians

Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de julho de 2024, às 16h (Brasília)

📍 Local: Mineirão, no Belo Horizonte (MG)

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro); Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Henrique Neu Ribeiro (auxiliares); Caio Max Augusto Vieira (VAR).

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba (Neris) e Marlon; Lucas Silva (Machado), Lucas Romero (Ramiro) Alvaro Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Gabriel Veron (Robert).

CORINTHIANS (Técnico: Raphael Laruccia)

Matheus Donelli; Matheuzinho, Felix Torres, Cacá, Hugo (Matheus Bidu), Raniele (Pedro Henrique), Breno Bidon (Ryan), Garro, Angel Romero (Giovane), Yuri Alberto (Igor Coronato, Wesley.