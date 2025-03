Barcelona observa jogador que já marcou hat-trick em final de Europa League

O Barcelona está atento ao mercado e analisa opções de contratação para a próxima temporada. Ademola Lookman, ponta-esquerda que marcou hat-trick na final da Europa League de 2023/24 pela Atalanta (Itália), é um dos nomes observados pela diretoria blaugrana.

Lookman com a camisa da Atalanta (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o sonho do atacante é jogar no Barcelona. Atualmente, ele tem mais um ano de contrato com a Atalanta, mas deseja sair do clube italiano após o treinador dizer que ele é "um dos piores batedores de pênaltis que já viu".

Lookman ganhou destaque ao marcar três gols na final da Europa League de 2024, contra o Bayer Leverkusen. Além disso, o nigeriano foi escolhido pela Confederação Africana de Futebol como o melhor jogador do continente no ano passado.

Treta com o treinador

Na eliminação da Atalanta contra o Club Brugge pelos playoffs da Champions League desta temporada, Lookman errou um pênalti que decretou a derrota do time italiano. Após o jogo, o técnico Gian Piero Gasperini detonou o atleta.

— Ademola Lookman é um dos piores cobradores de pênaltis que já vi. Ele queria cobrar o pênalti após fazer o gol. Ele pegou a bola apesar de Retegui e De Ketelea estarem disponíveis para a cobrança. Não gostei do que Lookman fez — disparou Gasperini.

Ademola Lookman lamenta eliminação da Atalanta na Champions League (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

Lookman, então, aparaceu nas redes sociais para lamentar a polêmica fala do treinador italiano e disse que se sente desrespeitado por ser o único alvo de críticas na eliminação da Atalanta.

- Ser destacado da maneira que fui não apenas dói, como também me parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre tenho colocado a cada dia para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo - afirmou o atacante nigeriano em nota.