Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:13 • Pequim (CHN)

Os brasileiros Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram eliminados na primeira rodada do torneio individual masculino do WTT Smash, em Pequim, na China, nesta quinta-feira (26). A competição é considerada o "Grand Slam do tênis de mesa".

Vitor Ishiy perdeu para o croata Filip Zeljko por 3 sets a 0 (9/11, 9/11 e 10/12). Apesar da diferença no placar, o brasileiro jogou de igual para igual com o oponente, dando trabalho nas três parciais. O atleta do Brasil chegou a ficar à frente do placar em todos os sets. No último, inclusive, teve set-point (10 a 9).

Guilherme Teodoro travou duelo muito equilibrado com Izaac Quek, da Singapura, mas perdeu por 3 sets a 2 (parciais de 11/8, 7/11, 11/9, 8/11 e 6/11). O brasileiro chegou a liderar o placar (2 a 1), mas caiu de desempenho nas duas últimas parciais. Na terceira, especialmente, viu o oponente fazer jogo bastante seguro.

Os dois mesatenistas foram eliminados ainda na fase qualificatória. Eric Jout é mais um representante do Brasil e disputa a rodada inicial nesta sexta-feira (27). Grande nome brasileiro da modalidade, Hugo Calderano já está classificado para a chave principal, que começa no domingo (29). O atleta olímpico é o terceiro colocado do ranking mundial e segundo cabeça de chave do WTT Smash, atrás apenas do número 1 do planeta, o chinês Wang Chuqin.

Na disputa individual feminina, o tênis de mesa brasileiro será representado por Bruna Takahashi, 25ª do mundo e já classificada para o mata-mata principal.

O Brasil também participará das competições em duplas. Nas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy formam parceria 100% brasileira. Além disso, Eric Jouti joga ao lado da sérvia Izabela Lupulesku e Guilherme Teodoro se junta à eslovaca Tatiana Kukulkova. Por fim, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro atuam lado a lado no torneio de duplas masculino.