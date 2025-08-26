Barcelona pode perder joia que brilhou contra o Flamengo
Jan Virgili foi destaque do clube catalão na derrota do Intercontinental Sub-20
O Barcelona pode perder Jan Virgili, joia que brilhou contra o Flamengo no Intercontinental Sub-20, nesta janela de transferências. Segundo o "Jijantes", o Mallorca está interessado na contratação por empréstimo do atacante de 19 anos.
Além de Virgili, o Mallorca também está buscando as chegadas de Hèctor Fort e Dani Rodríguez. Nesta semana, Pablo Ortells e Aritz Aduriz se reuniram com Deco em busca de uma solução antes do encerramento da janela.
Dentre os jogadores interessados, Jan Virgili é o mais difícil de deixar o Barcelona após a grande atuação contra o Flamengo, no Maracanã. Na decisão, o jovem marcou um gol, finalizou uma bola na trave e foi o grande destaque dos culés.
Quem é Virgili, joia do Barcelona que brilhou contra o Flamengo
Jan Virgili chegou ao Barcelona em junho de 2024 vindo do Gimnàstic de Tarragona, conquistou a Youth League e brilhou contra o Flamengo. O atleta foi destaque da equipe dirigida pelo brasileiro Belletti e deixou seu futuro em aberto após a partida.
- É seguir trabalhando para conseguir o ascenso do Barça Atlètic, que é o objetivo que temos esse ano. O primeiro nos escapou e tenho certeza que faremos um grande ano. Eu vou trabalhar para que chegue (a chance no Barcelona principal). Mas seja o que Deus quiser.
Internamente, o Barcelona não tinha a intenção de promover Virgili ao time profissional, mas sim mantê-lo na base para seguir se desenvolvendo. Por conta disso, o clube tem dúvidas em negociar a saída do atacante nos próximos dias.
