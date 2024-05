Al-Hilal x Al-Nassr: odds, estatísticas e informações para apostar no jogo pela Copa do Rei Saudita

(Foto: Divulgação / Al-Hilal)







A grande decisão da Copa do Rei da Arábia Saudita! Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam nesta sexta (31), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). Disputa do primeiro e segundo lugar do Campeonato Saudita, a equipe dos portugueses Jorge Jesus e Luís Castro duelam para fechar a temporada.

Segundo as odds do Lance! Betting, a vitória do Al-Hilal está cotada em 2.02, o empate em 3.32, e o triunfo do Al-Nassr em 3.52!!!

*As odds e valores podem mudar

Dica de aposta recomendada

São várias maneiras de você faturar em partidas das competições sauditas. A nossa sugestão de aposta para o jogo é para o Al-Hilal vencer e ambos marcarem na partida. Além de não perderem desde 17 de abril, na semifinal da Champions da Ásia, e ter batido o recorde de vitórias seguidas no futebol masculino, os atuais campeões não perdem para o time de Cristiano Ronaldo desde 2021.

Dois fatores que agregam para o ambos marcam é a facilidade que o Al-Nassr tem de marcar gols: eles possuem o segundo melhor ataque da competição com 100 gols e, nos últimos oito duelos, os dois times saíram colocando a bola na rede em cinco partidas.

+ O que é handicap e handicap asiático em apostas esportivas?

(Divulgação/Al-Nassr)

Estatísticas de Al-Hilal e Al-Nassr

Apesar dos últimos confrontos entre eles, a partida coloca frente a frente os dois clubes mais fortes do país, e que brigam pelo importante título nacional. Ao passo em que se trata de um jogo único e são dois elencos fortíssimos, podemos afirmar que não há favorito parao título da Copa do Rei.

Campeão saudita invicto com 96 pontos, a equipe de Jorge Jesus fez uma campanha histórica nesta temporada, vencendo 31 jogos e empatando três, em todos os 34 jogos da competição. Na semifinal do torneio nacional, os Blues eliminaram o Al-Ittihad do artilheiro Karim Benzema.

Do outro lado da decisão, os vice-campeões comandados por Cristiano Ronaldo, atual artilheiro do Sauditão com 35 tentos marcados, chegaram aos 100 gols na liga. A equipe de Luís Castro mantém sequência impressionante, já que a última derrota do elenco foi para os líderes, na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita, no início de abril.

No retrospecto completo entre ambos, o Al-Hilal venceu 25 jogos, o Al-Nassr triunfou em 12, com outros 10 empates nos 47 jogos que disputaram. Os últimos oito confrontos, os Cavaleiros de Najd ganharam apenas um jogo, e na mais recente entre elas, encerrou no empate em 1 a 1.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bounou; Abdulhamid, Al-Bulaihi, Koulibaly, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Al Dawsari; Mitrovic.

AL-NASSR (Técnico: Luís Castro)

Ospina; Al Ghanam, Alawjami, Laporte, Alex Telles; Alkhaibari; Yahya, Otavio, Brozovic, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo.

Informações gerais da partida

Al-Hilal x Al-Nassr

🗓️ Data e horário: sexta, 31 de maio de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

📺 Onde assistir: *SEM TRANSMISSÃO*

