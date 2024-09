Abel aponta que lesões foram um dos fatores das eliminações do Palmeiras

Abel Ferreira comentou sobre a influência das lesões nas eliminações (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 05:30 • São Paulo

Durante a coletiva após o confronto com o Atlético-MG, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, apontou que as lesões nos meses de junho, julho e agosto tiveram influência na eliminação do Verdão da Copa do Brasil e da Libertadores - "às vezes também é preciso ter sorte, e sorte é não ter lesões", afirmou Abel.

Nos confrontos com o Flamengo pela Copa do Brasil, o Palmeiras não tinha à disposição o zagueiro Murilo, Estevão, Piquerez e Bruno Henrique, além de Maurício, que já tinha disputado o campeonato pelo Internacional. Contra o Botafogo, Bruno Rodrigues e Piquerez continuaram fora. Dudu e Richard Ríos (suspenso) foram os desfalques inéditos.

Após as eliminações, outras mudanças foram feitas por Abel na equipe titular, mesmo com todos os jogadores à disposição. Raphael Veiga, que era titular absoluto, foi substituído por Maurício, recém-chegado no Palmeiras, em alguns confrontos do Brasileirão.

Palmeiras venceu Galo e esta invicto a cinco jogos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Invicto há cinco jogos, o Palmeiras tirou a vantagem que tinha do Botafogo, principal adversário na briga pelo campeonato. Mas mesmo assim, o número de desfalcados continua alto. As mudanças na equipe e a nova maneira de jogar após as eliminações trouxeram um retorno positivo para o Verdão.

-Tivemos muitas lesões no mês de junho ou julho e agosto, basta ver o elenco que iniciou ou os 11 que iniciaram os jogos decisivos, que era contra Flamengo e Botafogo. E tivemos problemas na zaga e nas laterais. E nós tivemos depois que continuar a treinar e melhorar os nossos jogadores. E quando todos começaram a ficar bem, na máxima energia e na máxima força, é normal que os nossos processos melhorem - afirma Abel em coletiva.

Atualmente, os desfalques do clube são: Piquerez e Bruno Rodrigues, com cirurgias no joelho, Mayke, com uma lesão no tornozelo direito, e Estêvão, com lesão no musculo posterior da coxa esquerda. Zé Rafael e Richard Ríos cumprem penalidade pelo acúmulo de cartões.