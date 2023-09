Após os dois vencerem os dois primeiros sets com mais de duas horas de disputa, a questão física diante do calor e umidade alta pegou. Sinner sentiu fortes câimbras, chegou a mancar e travar em alguns momentos. Zverev aproveitou e lhe quebrou duas vezes. No intervalo o italiano aproveitou para chamar o fisio para massagens e ir ao banheiro. Deu certo. Voltou com mais fôlego e sem sentir os problemas. O primeiro game do set durou mais de quinze minutos. Zverev venceu, mas pagou caro adiante sentindo também a parte física. Após games lutados, Sinner quebrou no fim e fechou por 6/4 que teve um episódio lamentável com um torcedor sendo expulso após entoar frase de Hitler.