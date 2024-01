Zé Luiz atuou ao lado do parceiro Gustavo Horst. Eles venceram três partidas no torneio, todas no mesmo dia, com destaque para a semifinal onde passaram pelos principais favoritos, os brasileiros João Guerino e Edgar Bertho por um duplo 6/4 e na final caíram nos detalhes diante da dupla de Eric Ladendorf e Stefano Soares por 2/6 6/3 15/13.