O Mundo Tênis Open, maior torneio feminino do país, já tem nomes confirmados da medalhista olímpica e campeã Pan-Americana, Laura Pigossi, a vice-campeã de Roland Garros, a italiana Sara Errani, a tenista que aposentou Serena Williams, a australiana Ajla Tomljanovic, que fez três quartas de final de Grand Slams. A lista ficou mais forte com a presença da americana Emma Navarro, 38ª colocada e jovem de 22 anos. Ela foi semifinalista no WTA 500 de San Diego, nos EUA, semifinalista no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, e vem em uma crescente no circuito.



A competição terá a premiação total de US$ 115 mil oferecendo 160 pontos para as campeãs nas chaves de simples e duplas. A chave será de 32 jogadoras para as simples com 16 duplas e qualificatório de simples de oito atletas. O quali será disputado no domingo, 19, e a chave principal larga na segunda, 20, e vai até o domingo, 26.