O Brasil joga na noite de quinta-feira, 28, às 23h contra a Espanha em duelos de Beaitrz Haddad Maia contra Sara Sorribes e Thiago Wild contra Alejandro Fokina e volta a jogar às 6h de sábado, 30, contra a Polônia com dois jogos contra top 10 com Bia Maia encarando a líder do ranking, Iga Swiatek e Thiago Wild encarando o nono do ranking, Hubert Hurkacz.