O canadense Denis Shapovalov, ex-top 10 e atual 116° do mundo, segue com dificuldades de encontrar-se com as vitórias e após 2h20 de partida acabou eliminado pelo qualifier tcheco Jakuc Mensik, 144°, com o placar de 6/3 7/5 7/5 tendo convertido o mesmo número de aces do algoz, 12, cometeu 50 erros não-forçados contra 22 de Mensik, que disparou 31 bolas vencedoras contra 28 de Shapovalov.