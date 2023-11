A australiana Ajla Tomljanovic e a argentina Martina Taborda são as finalistas do MundoTênis Open, o WTA de Florianópolis, realizado no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional. Taborda garantiu vaga na decisão ao vencer a compatriota Nadia Podoroska, cabeça de chave número 3 do torneio, enquanto Tomljanovic superou a mexicana Renata Zarazua na segunda semi deste sábado (25). A grande final acontecerá neste domingo, a partir das 15h.