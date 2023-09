Felipe Meligeni subiu dois postos e é o 142º. A novidade é que se torna o novo número dois do país com a queda de Thiago Monteiro que descartou o título do ano passado em Genova, na Itália, e perdeu 36 posições ficando com o 153º lugar. Este é o pior ranking do cearense desde maio de 2016 onde sempre figurou entre os 150 melhores da ATP.