Thiago Monteiro, Bronze no Pan-Americano, perdeu treze pontos e caiu oito posições ficando no 127º lugar. Felipe Meligeni, eliminado nas oitavas em Curitiba (PR), caiu três posições ficando com o 147º após perder nove pontos. Gustavo Heide voltou ao top 250 com o 250º lugar subindo dois. Destaque positivo para Orlando Luz, que fez quartas de final na capital paranaense. Ele subiu 25 posições com os 15 pontos somados e agora é o 353º.