Após duas vitórias seguras, Thiago Wild não conseguiu superar o sérvio Laslo Djere. Assim, chegou ao fim a ótima campanha do número 77 do mundo, no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O evento, que abre a gira sul-americana, tem como piso o saibro, além de contar com uma premiação de US$ 688 mil. Nas quartas de final, o brasileiro perdeu por 2 sets a 0 e foi eliminado no Aberto da Argentina.

O paranaense número 1 do Brasil caiu diante do qualifier sérvio Laslo Djere, 115º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 6/3 após 1h38min de duração na quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club. Foi o sexto jogo entre os dois e a quarta vitória do europeu.

Como foi o jogo entre Thiago Wild e Laslo Djere?

Já no início da partida, desta sexta-feira (14), Thiago Wild não conseguiu imprimir um bom ritmo nas devoluções. Assim, o brasileiro aplicou poucas jogadas que incomodaram o rival, que esteve mais firme e dominante. Wild, porém, foi confirmando o saque e conseguiu levar o primeiro set ao tie-break, mas começou mal, ficou 5 a 1 abaixo e não conseguiu recuperar. Foram 17 erros não-forçados do brasileiro na parcial contra apenas quatro winners.

No segundo set, o sérvio ficou mais confiante e o brasileiro abaixou um pouco a guarda. A mudança de dominância no jogo foi o suficiente para Laslo Djere abrir uma quebra em 4 a 1. Thiago Wild ainda teve dois break-points no sétimo game, mas novamente cometeu erros e o sérvio não deu mais oportunidades. Foram ao todo 29 erros do brasileiro na partida.

Laslo Djere eliminou Thiago Wild nas quartas do ATP 250 Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

Temporada de 2025 para Thiago Wild

Com início difícil de temporada, Thiago Wild venceu pela primeira vez no ano durante a primeira rodada do ATP 250 de Buenos Aires, e seguiu também na chave principal do mais tradicional torneio do continente. Ele eliminou o atual campeão, Facundo Diaz Acosta, e também o sexto favorito e 31º, o também argentino Sebastian Baez, seu companheiro de treinos.

A eliminação de Thiago Wild tira a chance de quebrar um jejum que perdura desde 2020, quando foi campeão do ATP 250 de Santiago, no Chile. Desde então, o tenista não consegue passar das quartas de final de torneios ATP.

Após sua atuação em Buenos Aires, Thiago Wild somará 50 pontos no ranking e conquistará uma subida de posições, que poderá fechar a semana como o 73º. Vale destacar que a situação depender de outros resultados, incluindo do próprio Djere e de João Fonseca, que joga ainda nesta sexta-feira contra o argentino Mariano Navone, 47º colocado do top-100 da ATP.