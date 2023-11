Holger Rune, sétimo, e Casper Ruud, oitavo, serão os principais favoritos na última semana regular do ano. Wild perdeu na primeira rodada em Estocolmo, na Suécia, um ATP 250, entrou como lucky-loser e fez uma boa partida contra o top 25, o holandês Tallon Griekspoor, no ATP 500 da Basileia, na Suíça, e caiu na estreia do quali no Masters 1000 de Paris, na França. Todos os torneios no piso duro e coberto.