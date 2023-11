"É minha primeira vez no Brasil, estou muito empolgada por estar aqui, é lindo aqui, as pessoas são legais, as quadras pegaram muita chuva nos últimos dias, mas fizeram um ótimo trabalho para deixá-las prontas para treinarmos hoje. Estou feliz por estar aqui", disse Emma que vem em seu melhor ano na carreira e com o melhor ranking. Ela está à beira de virar cabeça de chave, uma das 32 favoritas do Australian Open, que a colocaria com caminho aberto para ir longo no primeiro Grand Slam da próxima temporada, em janeiro: "Eu não me preocupo muito com pontos ou ser cabeça de chave, não tento pensar muito nessas coisas , eu foco no curto-prazo , no processo que venho . Claro que seria legal se eu conseguir ser cabeça, mas não me preocupo muito".