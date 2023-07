O confronto entre a local Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a belga Yania Wickmayer, 109ª da WTA, fechava programação do dia e já durava 1h38 quando acabou interrompida. Swiatek vencia a partida com placar de 6/1 5/5 e saque da adversária. Entretanto, a polonesa perdeu duas oportunidades de vencer a partida, pois abriu 5/2 na segunda etapa, sacou para o jogo duas vezes, no 8º e 10º games, teve três match-points no 9º game e viu a belga salva todos e na sequência o jogo ser paralisado.