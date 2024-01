Swiatek começou sendo quebrada e com 2 a 0 abaixo, mas fez nove games consecutivos para abrir 6/2 3/0 . Zheng ensaiou uma recuperação devolvendo a quebra e igualando em 3 a 3 após erros de Iga, mas a polonesa tornou a quebrar no oitavo game com erro da asiática e fechou no seu serviço. Swiatek tem três jogos no torneio e perdeu apenas 12 games.