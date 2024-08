Swiatek desabafa sobre calendário e é rebatida por ex-Nº 1: ‘Vou dizer o que merece’

Iga Swiatek em ação no WTA de Cincinnati (Foto: Dylan Buell / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/08/2024 - 13:00 • Cincinnati (EUA)

Em entrevista para a "Sky Sports" após vitória sobre Mirra Andreeva por 4/6, 6/3 e 7/5, válida pelo WTA 1000 de Cincinnati, neste sábado (17), Iga Swiatek fez um desabafo e reclamou do excesso de torneios no calendário do tênis mundial. A atual número 1 do mundo não jogou em Toronto, no Canadá, na semana passada, após o bronze nas Olimpíadas de Paris.

- Estão nos empurrando para jogar mais, claro que isso não é nossa decisão, mas acho que temos muitos torneios na temporada. Isso não vai terminar bem. Faz o tênis ficar menos divertido para nós. Eu amo jogar tênis em todos os lugares, mas é exaustivo e acho que a maioria das tenistas vai dizer o mesm , jogando em alto nível e até as últimas rodadas quase todos os torneios. Não acho que deveria ser assim, precisaríamos descansar mais. As pessoas vão me odiar por isso... Só estou querendo mais descanso - afirmou.

Pouco depois do desabafo, Yevgeny Kafelnikov, ex-tenista russo que também já foi número 1 do mundo, rebateu a polonesa.

- Alguém está te pressionando para jogar? Tudo o que você faz é reclamar! Eu vou te dizer o que você merece! Você merece receber muito menos do que recebe agora! Que tal isso? - atacou Kafelnikov.