Swiatek superou a rival em jogo adiado por conta da chuva de sábado por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/2 após 1h36min de duração. O jogo havia sido paralisado no quarto game do primeiuro set na noite anterior e no retorno a polonesa dominou nos golpes do fundo, sufocou a rival, deu raras chances e fechou com mais duas quebras na segunda etapa.