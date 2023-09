" O primeiro fim de semana de outubro, de 6 a 8, promete fortes emoções para todos que estiverem no espaço, seja pra jogar, pra torcer ou só pra curtir um dia especial. Estamos fechando grandes parcerias com marcas sólidas que trazem ainda mais visibilidade ao evento, como nossa Patrocinadora Master Vitafor, além da Citroen Notre Dame, Unikitchen e apoio da Mormaii e Colégio Ser. Os 3 dias de torneio prometem muita interatividade e experiências diferentes para quem vier jogar ou assistir. A entrega é sempre focada no grande público e como ele pode viver seu melhor momento no Resenha. O restaurante do espaço estará com o melhor do seu cardápio, e collabs com parceiros gastronômicos, como os doces Rebeca Scanhoela. A categoria PRO terá a presença de nomes de peso no cenário do Beach Tennis nacional.", destacou Livia Vendramini, sócia do Resenha Food Fun Sport.