A popularização está tão el alta, que em 2024 haverá a primeira liga profissional do esporte, competida por times e alguns ex-tenistas migraram de esporte, dentre eles o americano Jack Sock, que se aposentou no último US Open, e a canadense Eugenie Bouchard, que apesar do contrato com a liga de pickelball não se aposentou do tênis oficialmente.