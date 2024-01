A cazaque seguiu com o bom ritmo que vinha apresentando nas partidas anteriores, vencendo com rapidez seus games de saque. Sem ser ameaçada no primeiro set, Rybakina abriu a partida fazendo 3/0 com quebra no 2° game em erro forçado da rival com forehand e administrou. Na segunda etapa, Rybakina voltou a abrir grande vantagem no placar, desta vez um 5/1 com quebras nos 3° e 5° game e três breakpoints salvos no 4°. Sacando para a partida, a cazaque ainda teve de salvar um breakpoint antes da vitória.